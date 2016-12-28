О фестивале памяти Наума Штаркмана расскажут в прямом эфире радио "Орфей"

28 декабря в 16.00 в прямом эфире радио «Орфей» пианист, организатор фестиваля им. Наума Штаркмана Айк Григорян и руководитель концертных программ, старший научный сотрудник музея имени Рериха Эдуард Крамп расскажут о фестивале памяти народного артиста России, профессора Московской консерватории Наума Штаркмана.

5 , 6 и 7 января в музее Н. Рериха пройдёт третий фестиваль памяти Наума Штаркмана - народного артиста России, профессора Московской консерватории. Посвящён этот фестиваль юбилею выдающегося музыканта, его 90-летию.

Программа концертов включает фортепианную, вокальную, камерную музыку. Известно, что Наум Штаркман очень любил не только солировать, но и играть в ансамбле с разными музыкантами и в том числе разного возраста.

/фото photoforum.ru/