III Музыкальный фестиваль Василия Ладюка "ОПЕРА LIVE" в Концертном зале радио "Орфей"

С 27 по 29 декабря в Концертном зале радио «Орфей» III музыкальный фестиваль Василия Ладюка «ОПЕРА LIVE». В программе – опера Верди «Трубадур», концерт «Вечер бельканто» с участием Василия Ладюка, Национального филармонического оркестра России и Владимира Спивакова, концерт Агунды Кулаевой, Алексея Татаринцева и оркестра театра Новая опера им. Е. Колобова.

27 декабря . Концертный зал радио «Орфей». III Музыкальный фестиваль Василия Ладюка «ОПЕРА LIVE». Д. Верди «Трубадур». В главных партиях – Василий Ладюк, Анна Нечаева, Олеся Петрова, Олег Долгов, Виталий Ефанов, Ирина Ромишевская. Дирижер Лоран Кампеллоне. Запись из Новой оперы от 14.10.2016г.

28 декабря . Концертный зал радио «Орфей». III Музыкальный фестиваль Василия Ладюка «ОПЕРА LIVE». Концерт оркестра театра Новая опера им. Е. Колобова, солисты Агунда Кулаева (меццо-сопрано) и Алексей Татаринцев (тенор). Дирижёр – Андрей Лебедев. В программе оркестровые фрагменты, арии и сцены из опер Россини, Верди, Бизе и Чайковского. Запись из Большого зала консерватории от 26.10.2016г.