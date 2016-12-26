III Музыкальный фестиваль Василия Ладюка "ОПЕРА LIVE" в Концертном зале радио "Орфей"

С 27 по 29 декабря в Концертном зале радио «Орфей» III музыкальный фестиваль Василия Ладюка «ОПЕРА LIVE». В программе – опера Верди «Трубадур», концерт «Вечер бельканто» с участием Василия Ладюка, Национального филармонического оркестра России и Владимира Спивакова, концерт Агунды Кулаевой, Алексея Татаринцева и оркестра театра Новая опера им. Е. Колобова.
27 декабря. Концертный зал радио «Орфей». III Музыкальный фестиваль Василия Ладюка «ОПЕРА LIVE». Д. Верди «Трубадур». В главных партиях – Василий Ладюк, Анна Нечаева, Олеся Петрова, Олег Долгов, Виталий Ефанов, Ирина Ромишевская. Дирижер Лоран Кампеллоне. Запись из Новой оперы от 14.10.2016г.
28 декабря. Концертный зал радио «Орфей». III Музыкальный фестиваль Василия Ладюка «ОПЕРА LIVE». Концерт оркестра театра Новая опера им. Е. Колобова, солисты Агунда Кулаева (меццо-сопрано) и Алексей Татаринцев (тенор). Дирижёр – Андрей Лебедев. В программе оркестровые фрагменты, арии и сцены из опер Россини, Верди, Бизе и Чайковского. Запись из Большого зала консерватории от 26.10.2016г.
29 декабря. Концертный зал радио «Орфей». III Музыкальный фестиваль Василия Ладюка «ОПЕРА LIVE». «Вечер бельканто». Исполнители - Национальный филармонический оркестр России, солист – Василий Ладюк, дирижер – Владимир Спиваков. Запись из Московского международного Дома музыки от 29.10.2016г.