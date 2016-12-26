Памяти артистов Ансамбля песни и пляски Российской армии им. Александрова

26 декабря в 20.00 в Концертном зале радио «Орфей» концерт Дважды Краснознаменного Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. Александрова. В программе – песни военных лет, песни о войне, обработки русских народных песен. Запись из Большого зала консерватории от 05.05.2014г.

Напомним, 25 декабря над Черным морем разбился самолет Ту-154 Министерства обороны РФ. На борту самолета ТУ-154 находились российские военнослужащие, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе «Хмеймим» в Сирии артисты Ансамбля имени Александрова, художественный руководитель и главный дирижер Валерий Халилов, а также девять представителей российских СМИ и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза.