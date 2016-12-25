На борту разбившегося самолета Ту-154 были все участники хора Ансамбля песни и пляски имени А.В. Александрова

Артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова составляют большинство пассажиров пропавшего Ту-154, сообщают информационные агентства РИА Новости и ТАСС.

Самолет Ту-154 Министерства обороны РФ пропал с радаров после вылета из Сочи. Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека - военнослужащие Вооруженных сил, а также все участники хора Ансамбля имени Александрова, кроме троих солистов, и девять представителей российских СМИ. Самолет направлялся в Сирию на авиабазу Хмеймим.

Дважды Краснознаменный Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова — крупнейший военный художественный коллектив России. В штате Ансамбля свыше 200 человек, в том числе 150 профессиональных артистов: солисты, мужской хор, оркестр и смешанная танцевальная группа.

Начальник ансамбля — художественный руководитель Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, народный артист Российской Федерации, генерал-лейтенант Валерий Халилов.

Все участники ансамбля имеют специальное музыкальное и хореографическое образование.

За всю историю коллектива более 120 "александровцев" были удостоены почетных творческих званий. Хор признан одним из лучших мужских хоров мира.

Коллектив Российского государственного музыкального телерадиоцентра выражает соболезнование родным и близким погибших. Светлая память.

/фото redarmychorus.ru/