"Рождественская оратория" в Концертном зале радио "Орфей"

25 декабря, в католическое Рождество, в Концертном зале радио «Орфей» прозвучит «Рождественская оратория» И.С. Баха для солистов, хора и оркестра. Исполнители «Бах-ансамбль» под управлением Хельмута Риллинга, Академический Большой хор «Мастера хорового пения» РГМЦ, солисты: Юлия София Вагнер (сопрано), Лидия Виньес Кёртис (меццо-сопрано), Мартин Латтке (тенор), Тобиас Берндт (бас). Запись из Концертного зала им. П.И. Чайковского от 7.12.2016г.

«Рождественская оратория» И.С. Баха – одно из самых великих и светлых музыкальных произведений, посвящённых Рождеству Христову. В исполнении этого произведения принимали участие признанные знатоки, великолепные интерпретаторы музыки Баха: прославленный немецкий Bach Ensemble Helmuth Rilling и знаменитый отечественный коллектив – Академический Большой хор «Мастера хорового пения». За дирижерским пультом – крупнейший специалист творчества Баха Гельмут Риллинг (Германия), солисты – одни из лучших в мире исполнителей Баха: сопрано Юлия София Вагнер (Германия), меццо-сопрано Лидия Виньес Кёртис (Испания), тенор Мартин Латтке (Германия) и бас Тобиас Берндт (Германия).

На протяжении уже более чем 50 лет маэстро Риллинг является ведущим исполнителем и пропагандистом музыки Иоганна Себастьяна Баха. В 1965 году в Штутгарте он создал знаменитый ансамбль Bach Collegium, с которым сделал первую в мире полную запись кантат и ораторий Баха. Риллинг основал Баховские академии во многих странах, под его руководством записано первое полное собрание сочинений композитора. В последние годы профессор Риллинг ограничил число выступлений и сосредоточился на образовательных проектах и мастер-классах, передавая свои знания и опыт исполнения музыки Баха молодому поколению. С этой целью в 2014 году он основал новый «Бах-ансамбль» — коллектив, в который вошли его друзья и единомышленники, артисты ведущих немецких оркестров, специализирующиеся на исполнении музыки Баха. Сотрудничая с молодыми музыкантами разных стран, они исполняют наиболее значительные произведения Баха и выступают с лекциями-концертами по всему миру.

/фото meloman.ru/