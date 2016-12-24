DW представляет: Иоганн Себастьян Бах на Рождество

В актуальном выпуске передачи "DW в гостях у радио "Орфей" в субботу, 24 декабря, прозвучат рождественские сочинения великого композитора.

Очередной концерт из цикла "DW в гостях у радио Орфей" выходит в эфир в часы, когда западный христианский мир замер в ожидании Рождественского сочельника. У любителей музыки этот праздник ассоциируется прежде всего с бессмертной "Рождественской ораторией" Иоганна Себастьяна Баха.

Но у великого немецкого композитора имеется еще и множество кантат и других сочинений, написанных для рождественского поста и праздничных служб. Несколько из них прозвучало на Баховском фестивале уходящего года в исполнении молодого британского ансамбля "Solomons`s Knote". Название переводится как "Соломонов узел" и символизирует, как говорят сами музыканты в беседе с DW, "союз хора и оркестра, слова и музыки, исполнителя и слушателя".

Концерт выходит в эфир 24 декабря в 20 часов по московскому времени на волнах радио "Орфей": 99,2 FM в Москве и Московской области, на частотах "Орфея" в других городах России. Кроме того, концерт будет транслироваться в интернете на сайте "Орфея" http://www.muzcentrum.ru/orpheusradio/livebroadcast.

/фото dw.com/