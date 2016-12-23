Памяти великого учителя

В день рождения знаменитого хормейстера и педагога Виктора Попова, 10 декабря, прошел очередной концерт в рамках фестиваля Василия Ладюка «Опера Live».

На сцене Большого зала Московской консерватории прозвучал «Реквием» Джузеппе Верди. Исполнять заупокойную мессу в день рождения, пусть даже почившего человека, на первый взгляд кажется странным. К жанру реквиема обращались многие композиторы, создавая их по заказу или как дань памяти выдающимся и великим современникам. «Реквием» Верди был написан на смерть автора «Обрученных» Алессандро Мандзони. Композитор положил в основу своего произведения материалы «Мессы памяти Россини», которую изначально планировал как коллективное сочинение.

После премьеры в миланском соборе святого Марка «Реквием» Верди быстро облетел сцены лучших мировых музыкальных площадок и стал самым театральным воплощением заупокойной службы. Его красочная и насыщенная мелодика изначально предполагала исполнение оперными певцами. Композитор здесь остался верен своему стилю и прежде всего стилю «Аиды», над которой работал параллельно. Благодаря романтической экспрессии, ярким музыкальным образам и использованию традиционных форм (дуэтов, ариозо, трио, квартетов), «Реквием» Верди занял достойное место в репертуарах музыкальных театров и концертных залов. Буквально сразу после премьеры это произведение начали исполнять в миланском Ла Скала, который пару месяцев назад, в середине сентября, в очередной раз привез «Реквием» Верди в Москву.

Для исполнения этого шедевра на своем фестивале Василий Ладюк собрал однокашников по Академии хорового искусства, основателем которой был Виктор Сергеевич Попов. Среди них – тенор «Новой оперы», получивший в прошлом сезоне «Золотую маску» за роль Ромео в опере Гуно, Алексей Татаринцев и лирический бас, солист Большого театра Николай Диденко.

Сопрано Ирина Чурилова – молодая, но уже снискавшая любовь слушателей певица из Новосибирска, исполнительница роли Елизаветы в скандальном «Тангейзере» Тимофея Кулябина. Она год занималась с Теодором Курентзисом, итогом чего стало исполнение Чуриловой роли Микаэлы в «Кармен», поставленной бывшим главрежом Новосибирского академического театра оперы и балета Алексеем Степанюком и номинированной на «Золотую маску».

Меццо-сопрано Олеся Петрова выступает на нынешнем фестивале «Опера Live» уже во второй раз. До «Реквиема» лауреат престижного международного конкурса ВВС «Singer of the World» (за более, чем 30-летнюю историю этого состязания из российских певцов в нем побеждали только Дмитрий Хворостовский и Екатерина Щербаченко) прекрасно показала себя в партии Азучены в «Трубадуре» на открытии фестиваля.

Казалось бы, при таком солидном составе можно ожидать исполнения в духе перетягивания одеяла зрительского внимания с одного вокального тембра на другой. Но этого не было и близко. Ансамблевое пение звучало стройно и сбалансировано, сольное – экспрессивно и сочно.

В концерте приняли Академический Большой Хор «Мастера хорового пения», хор Академии хорового искусства им. В.С. Попова и Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского. За дирижерским пультом — маэстро Владимир Федосеев.

Исполнителям удалось раскрыть многогранность произведения – от мягкого, теплого, проникновенного до грозного, величественного и трагического звучания. Прекрасный звуковой баланс между всеми музыкантами усиливал впечатление от концерта.

Ладюк называет Виктора Сергеевича Попова «учителем жизни». На своем первом фестивале знаменитый баритон устраивал концерт к 80-летию великого учителя. Тогда он проходил в Светлановском зале Дома музыки при участии Николая Диденко, Екатерины Лехиной, Алексея Неклюдова, Елены Галицкой. Все они выпускники Академии хорового искусства имени В.С. Попова. «Для нас он был учителем и отцом, другом и наставником, а в музыке, в профессии стал для его воспитанников целым миром. Не покривлю душой, если скажу, что изначально всем, чего достиг, я обязан Виктору Сергеевичу Попову», - считает Василий Ладюк.

Наталия Сергеева

Фото Евгения Евтюхова