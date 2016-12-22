Рудольф Бухбиндер и Госоркестр России в Концертном зале радио "Орфей"

22 декабря в Концертном зале радио «Орфей» концерт Государственного академического симфонического оркестра России им. Е. Светланова - к 80-летию коллектива. Дирижер Владимир Юровский, солист Рудольф Бухбиндер (фортепиано). В программе произведения Бетховена (Концерт №5) и Шостаковича (Симфония №8) и Вустина (Sine Nоmine). Запись из Концертного зала им. П.И. Чайковского от 9.10.2016г.

9 октября в Концертном зале им. П.И. Чайковского выступил один из ведущих современных музыкантов, австрийский пианист Рудольф Бухбиндер. Глубокая музыкальность, поразительная чистота звука и неповторимое артистическое обаяние снискали Рудольфу Бухбиндеру искреннюю любовь столичной публики. Музыкант-энциклопедист, много времени посвятивший изучению музыки венского классицизма и романтизма, исполнил знаменитый Пятый («Императорский») концерт Л. ван Бетховена. В симфонической части программы в исполнении Госоркестра под управлением Владимира Юровского прозвучали Восьмая симфония Шостаковича и оркестровое произведение «Sine Nomine» (2000) российского композитора Александра Вустина, ставшего первым «композитором в резиденции» Госоркестра России имени Е.Ф. Светланова на 2016 год.

/фото meloman.ru/