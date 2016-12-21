Ольга Мартынова расскажет о фестивале "Галантные празднества" в прямом эфире радио "Орфей"

23 декабря в 16.00 в прямом эфире радио «Орфей» о Международном фестивале старинной музыки «Галантные празднества» расскажет художественный руководитель фестиваля, профессор МГК им. П.И. Чайковского Ольга Викторовна Мартынова.

С 28 декабря 2016 г. по 31 января 2017 г. в Москве состоится Международный фестиваль старинной музыки «Галантные празднества». Фестиваль посвящен 20-летию класса клавесина МССМШ им. Гнесиных. Художественный руководитель – профессор МГК им. П.И. Чайковского и преподаватель МССМШ им. Гнесиных, клавесинистка и клавиристка Ольга Мартынова, педагогическая и творческая деятельность которой широко известна в России и за ее пределами.

Мероприятия фестиваля пройдут в Органном зале «ДОМа на Знаменке», Прокофьевском (органном) зале Центрального музея музыкальной культуры, Рахманиновском зале МГК им. П.И. Чайковского, в музее «Старый Английский двор».

/фото предоставлено организаторами/