Скончался шведский оперный певец Николай Гедда

16 мая на 92-ом году жизни скончался шведский оперный певец, тенор Николай Гедда. Об этом сообщает France Musique.

Николай Михайлович Гедда (Устинов) родился в 11 июля 1925 года в Стокгольме в шведско-русской семье. В 5 лет с семьёй переехал в Германию. Пел в русской православной церкви в Лейпциге. С приходом к власти Гитлера семья вернулась в Швецию.

Николай учился в Стокгольмской королевской консерватории. В 1952 г. дебютировал на сцене Стокгольмской оперы. В 1953 году пел в "Ла Скала" (партия Дона Оттавио в "Дон Жуане"). Успех сопутствовал Гедде и в партии Герцога в "Ковент Гардене" (1954) и "Гранд-Опера".

С 1957 года в течение четверти века выступал в "Метрополитен Опера" (дебютировал в партии Фауста), здесь же в 1958 году с успехом пел в мировой премьере "Ванессы" Барбера (партия Анатоля).

В 1962 году исполнил в Вене партию Тамино в "Волшебной флейте". В 1967 году на венском фестивале пел с Сазерленд в опере "Душа философа, или Орфей и Эвридика" Гайдна.

Певец пел на 7 языках (в том числе и на русском), а его репертуар был поистине безграничен и включал музыку от церковных песнопений до оперетт. Впервые Николай Гедда выступил в России 20 марта 1980 года, когда на сцене Большого театра он исполнил партию Ленского в “Евгении Онегине”. Потом несколько раз Николай Гедда несколько раз выступал в Москве и Санкт-Петербурге. Среди его многочисленных титулов и званий – “Придворный солист Шведского Королевского Двора”, “Принц всех теноров”, “Золотой голос века”.

Николай Гедда в Библиотеке персон

Дуэты с Николаем Геддой

К юбилею великого певца Николая Гедды. Передача первая

К юбилею великого певца Николая Гедды. Передача вторая